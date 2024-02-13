في البصرة.. حادث سير مروع بين ثلاث شاحنات (فيديو)

شهدت محافظة البصرة، الأربعاء، حادث سير مروع بين ثلاث شاحانات.

وقال مراسل السومرية في البصرة، إن الحادث وقع، قبل قليل، على طريق ام قصر - سفوان قرب محطات التحلية.

وأضاف مراسلنا أن الحادث أسفر عن إصابات بين سواق الشاحنات على الأقل.

الفيديو المرفق المشاهد الأولى لحادث السير..