التربية تحدد موعد استئناف الدوام للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة

السومرية نيوز – محليات



حدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، موعد استئناف الدوام الرسمي للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة في عموم العراق.

وذكر الوزير في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد انقضاء العطلة الربيعية وجهنا المديريات العامة للتربية كافة بإستئناف الدوام الرسمي للهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والتلاميذ في عموم العراق يوم الاحد الموافق 2024/2/18".

والشهر الماضي، قالت الوزارة ان العطلة الربيعية تبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة أي يوم الخميس الموافق (2024/2/1) لمدة اسبوعين على ان يستأنف الدوام يوم الخميس الموافق 2024/2/15، على ان يكون امتحان نصف السنة للمؤجلين في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي ولمدة اسبوع واحد فقط.