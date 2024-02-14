بعدسة السومرية.. مشاهد من "الأجواء الشتوية" في بغداد بعد الأمطار

السومرية نيوز – الطقس



رصدت عدسة السومرية، اليوم الأربعاء 14 شباط/ فبراير 2024، صوراً للأجواء "الشتوية" وتساقط الامطار في العاصمة بغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى، أجواء شتائية وامطار من المتوقع بحسب الانواء الجوية ان تستمر الأجواء الممطرة لعدة أيام.



المشاهد ادناه: