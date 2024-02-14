الأمطار تعطل الدوام الرسمي غداً في هذه المحافظة

وذكر بيان للمحافظ ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس بإستثناء الدوائر الخدمية تزامناً مع استمرار هطول امطار الخير والبركة على المحافظة".وشهدت عدة محافظات عراقية بينها نينوى، اليوم، أمطار غزيرة من المتوقع أن تستمر حتى يوم السبت المقبل.