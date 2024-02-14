تربية نينوى ترفض التعطيل: الامتحانات التمهيدية مستمرة

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، انه "الامتحانات التمهيدية مستمرة ليوم غد الخميس الموافق ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤ والمراكز الامتحانية والطلبة الممتحنين غير مشمولين بتعطيل الدوام".وكان قد قرر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد، فيما استثنى الدوائر الخدمية تزامناً مع استمرار هطول امطار على المحافظة.