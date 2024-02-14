طلب عراقي لأمريكا حول الاتهامات لـ فلاي بغداد

وأفاد الأسدي في تصريحات صحفية بأنه "تم عقد اجتماع مع وكيل وزير الخزانة الأميركية، وطالب العراق بتقديم الأدلة التي تثبت اتهاماتهم لشركة فلاي بغداد، لكن لم يرد أي تأكيد حتى الآن".وأصدرت الحكومة العراقية قرارًا "بالسماح لشركة فلاي بغداد بالسفر إلى جميع الوجهات، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة للشركة، نظرًا لعدم إثبات صحة الاتهامات الموجهة لها".وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران ومديرها التنفيذي و3 من قادة وأنصار كتائب حزب الله لاتهامهم بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.