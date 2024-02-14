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ناشط مدني من البصرة: المحافظة تعاني ولدينا أدلة ضد العيداني
محليات
2024-02-14 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,701 مشاهدة
أكد ناشط مدني في البصرة، الأربعاء، أن المحافظة ما تزال تعاني من كثير من الملفات، فيما لفت الى أن هنالك أدلة ضد المحافظ أسعد العيداني.
وقال عدنان الوحيلي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العيداني عندما تسلم المحافظة وبجهود ثورة تشرين تم الغاء مجالس المحافظات، أصبح خالياً من الرقابة"، موضحاً أن "الأرقام تشير الى أن الميزانية التي وصلت الى البصرة عام 2018 هي أربعة تريليونات دينار عراقي".
وتساءل الوحيلي "ما هو الإعمار في البصرة"، مستدركاً بالقول "الإعمار في المحافظة تبليط الشوارع".
وأردف بالقول "هذه الأموال التي وصلت قال المحللون حينها تبني محافظتين"، معتبراً أن "البصرة ما تزال تعاني من كثير من الملفات أهمها ملف الصحة الذي في المحافظة صفر".
ولفت الوحيلي الى أن "الإنجاز الحقيقي الذي كان يعد به العيداني هو تحلية الماء"، متسائلاً "اين وصل المشروع".
وأشار الى أن "نواب البصرة لم يستجيبوا الى المناشدات"، مضيفاً "عانينا من مجالس المحافظات وحالياً رجعت وستكون المعاناة أكثر وهي حلقة زائدة".
وكشف الناشط المدني "لدينا ادلة ضد المحافظ وموجودة لدى هيئة النزاهة في الكثير من الملفات"، موضحاً أن "العيداني كلف أحد المرشحين بتوزيع قطع أراض سكنية بين منتسبي تربية المحافظة اثناء الحملة الانتخابية".
وكان خبير قانوني اعتبر، قبل أيام، أن محافظ البصرة أسعد العيداني خالف القانون بخصوص عمل شركة في المحافظة، فيما كشف الشركة لا تمتلك فرعاً في العراق.
وشخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و"شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.
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