وزير سابق يكشف: التركيز في البصرة شمل المركز والإعمار بالأقضية محدود

كشف الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف، الأربعاء، أن التركيز في محافظة البصرة شمل المركز، مشيراً الى أن الإعمار في الأقضية محدود جداً.

وقال عبد اللطيف خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك عمل لكن عندما تقرنه بالأموال المخصصة للبصرة هو لا شيء"، موضحاً أن "التركيز صار في مركز البصرة ولدينا مجموعة من الأقضية الكبيرة مثل الزبير والقرنة والمدينة وابو الخصيب والتنومة، عملية الإعمار فيها محدودة جداً".

وأضاف "عندما تذهب الموازنة الى المحافظ توزع بين القائمقامين ومدراء النواحي على شكل مشاريع حتى ينهضون كما تنهض مدينة البصرة وهذا لم يحصل"، مؤكداً أن "الفساد تجذر في الدولة العراقية وتوسع بشكل كبير جداً وأصبحت الأموال لا تغطي المشاريع".

ولفت عبد اللطيف الى أن "سبعة ملفات في هيئة النزاهة لم يتم تحويل أي واحد منها"، مضيفاً "شركة خطيب وعلمي لا اعرف موقعها من الإعراب والأموال التي صرفت لها كبيرة وتعتبر هدراً كبيراً في المال العام وكان المفروض الاستفادة من المكتب الهندسي في جامعة البصرة".

وتساءل بالقول "هل هناك شركة مثلها في المحافظات"، كاشفاً أنه "اذا ادين العيداني تسحب يده وانتخابه لا يمنع من محاسبته".

وسبق أن شخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و"شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.

وتتعرض عشرات الشركات المحلية في البصرة بين حين وآخر الى ايقاف العمل او سحب المشاريع منها واحالته الى شركات مقربة من الحكومة المحلية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب اتحاد رجال الاعمال والمقاولين الذي طالب رئيس الوزراء بالتدخل.