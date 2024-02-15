موظفون في نفط الوسط يطالبون السوداني بالتدخل بشأن "أرض مهمة" (وثائق)

السومرية نيوز - محليات



طالب موظفون في شركة نفط الوسط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل بشأن إعطاء "أرض مهمة" في بغداد الى جهة سياسية.

وقال هؤلاء في أحاديث لهم، "هناك مخاوف من قبل موظفين نفط الوسط على شركتهم من تسلط الأحزاب على خيراتها تارة فساد في المقاولات واجتماعات في الغرف الظلمة".

وأضافوا "تارة فساد في إعطاء ارض مهمة في قلب العاصمة الى جهة سياسية مسيطرة على شركة نفط الوسط"، مضيفين "نطالب تدخل رئيس الوزراء لحماية حقوقنا".

وأدناه وثائق مسربة تخص فحوى مطالبة الموظفين..