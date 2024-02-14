اندلاع حريق في كرفانات شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق في كرفانات شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع مساء اليوم، كرفانات غير مشغولة بمنطقة شارع فلسطين".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.