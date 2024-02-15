اختلاف بخارطة الازدحامات.. قائمة بأبرز الشوارع المزدحمة ببغداد الان

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من مدخل الغدير لغاية معارض النهضةشارع الثورة من مجسر بيروت الى مستشفى الكنديشارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبيةجسر السنك وشارع الصالحيةشارع يافا من المنطقة الخضراء باتجاه جسر الجمهوريةشارع موسى بن نصير باتجاه مجسر الأمانةسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمجسر الطابقين باتجاه الكرادة ازدحامشارع قطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعةشارع المطار من نزلة سريع الشعلة لغاية صعدة القادسيةشارع بغداد من خروج شارع المطار لغاية تقاطع الفراهيدي وصعدة شارع قطر الندىساحة النسور من كل الاتجاهات وساحة قحطانسريع القادسية من ام الطبول ولغاية مجسر القادسيةساحة الاحتفالات ونصب الجندي المجهول من جميع الاتجاهاتشارع 14 رمضان من مجسر اللقاء لغاية شارع 14 تموز