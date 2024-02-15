الصين: إنجزنا صب الخرسانات لـ 678 مدرسة نموذجية في العراق

وقال تسوي وي، إن "مشاريع المدارس النموذجية تتقدم بسلاسة، إذ اكتملت عملية صب الخرسانة لـ 678 مدرسة، تشكل 99.89 % من العدد الإجمالي، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع السقوف لـ 556 مدرسة تشكل 81.89 % من العدد الكلي، وبناء 29 مدرسة تشكل 4.27 % من مجموعها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت إلى "حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العراقي في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والمرور والمواصلات"، مشيرا إلى أن "المؤسسات الصينية ستتابع باهتمام أي مشاريع يرغب العراق ببنائها".وأشار إلى أن "الصين والعراق شريكان مهمان لبعضهما في مجال الاقتصاد والتجارة، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في جميع المجالات باستمرار"، مؤكدا "حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العراقي لمساعدته على تحسين معيشة المواطنين واستئناف الصناعة وإعادة إعمار الاقتصاد، وغيرها من المجالات الأخرى".