مقتل بلوگر "متحول جنسياً" طعناً بالسكين في الديوانية.. من هو "سمسم"؟ (صورة)

السومرية نيوز – محليات



تعرض الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وبلوگر "متحول جنسياً" الذي يدعى "سمسم"، اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، لطعنات بالسكين في منطقة البطن بمحافظة الديوانية، ما أدت الى وفاته.



مراسل السومرية، ذكر ان "بلوگر يدعى (سمسم) وهو "متحول جنسياً" عمره 28 عاما قتل على يد مجهولين بعدة طعنات سكين حادة في منطقة البطن قرب الفلكة الجدارية وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".



كما ان "سمسم" أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فيما ان الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، ونقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، بحسب المراسل.

ومقتل "سمسم"، ليست الحادثة الأولى في العراق التي تتعلق بجرائم قتل مشاهير، فسبق أن قتلت البلوغر "طيبة العلي" في الديوانية كذلك، العام الماضي، بعد أن أنهى والدها حياتها خنقًا. كما تمت تصفية البلوغر، المعروف بـ"نور بي إم" في بغداد، إضافة إلى غيرهم من المشاهير.