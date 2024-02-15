بغداد.. السجن 15 سنة بحق مهرب ادوية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأدوية المعدة للتهريب مجهولة المصدر وغير خاضعة للفحص"، لافتاً إلى أن "الحكم صدر وفق القرار 39/ 1 /ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 و القانون رقم 6 لسنة 2008".