أمطار تُخيم على طقس العراق حتى الاثنين المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة في أقسامها الشرقية وفرصة لحدوث سيول فيها ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار غزيرة الشدة وتزداد غرارتها ليلاً وحدوث عواصف رعدية مع تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضافت "أما يوم السبت فسيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الشمالية والجنوب".وأشارت الهيئة إلى أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".