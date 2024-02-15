نتائج امتحانات الدور التمهيدي للسادس الابتدائي الخارجي

السومرية نيوز – محليات



اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج امتحانات الدور التمهيدي لطلبة السادس الابتدائي الخارجي / للعام الدراسي 2023-2024 لعدد من المحافظات.



النتائج ادناه:

الامتحان التمهيدي، هو الامتحان الذي يسبق الامتحان الخارجي للطلبة، ويحدد مصيرهم بالتأهيل أو الرسوب.