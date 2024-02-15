إليك نتائج التصنيف العراقي للأقسام العلمية في الجامعات

الوزارة ذكرت في بيان، انه التزاما بسياستها في تعزيز الاستجابة لمتطلبات الجودة وتطوير البيئة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي، نعلن نتائج التصنيف العراقي للإقسام العلمية في الجامعاتوبحسب البيان، تتضمن نتائج هذه النسخة التي أنجزها جهاز الاشراف والتقويم العلمي تقييم (1875) قسما علميا في (95) جامعة وكلية حكومية وأهلية على وفق معايير الاعتماد البرامجي 40%، وأعضاء الهيئة التدريسية 25%، والطلبة 20%، والتصنيفات العالمية للتخصصات الأكاديمية 15%.نتائج التصنيفلمعرفة نتائج التصنيف..