سيول النفط الخام تجتاح الأراضي الزراعية في صلاح الدين (صور)

السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية، اليوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، باجتياح سيول النفط الخام الأراضي الزراعية في محافظة صلاح الدين.



وقال المراسل، ان "فرحة المزارعين في قضاء العلم شرق صلاح الدين بهطول كميات كبيرة من الأمطار لم تكتمل، حيث اجتاحت سيول النفط الخام الأراضي الزراعية مدمرة محصولهم الزراعي من الحنطة.



وأضاف انه "منذ عام 2014 وحتى الآن سنويا تجتاح سيول النفط الخام الأراضي الزراعية بمساحات واسعة شرق المحافظة، دون اتخاذ حلول عاجلة وجذرية من الجهات المعنية.