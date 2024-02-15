قرارات جديدة بشأن مطار النجف بعد جلسة "طارئة" لمجلس المحافظة

وقال مراسل السومرية، ان "مجلس محافظة النجف عقد جلسة طارئة بخصوص مطار النجف ويقرر التالي:1-تخويل رئيس مجلس محافظة النجف بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لتحديد هوية مطار النجف ومستقبله.2-الغاء كافة القرارات السابقة لربط المطار إدارياً ومالياً مع كل الجهات الحكومية الاتحادية وإعادة ارتباطه بالحكومة المحلية لمحافظة النجف.3-ابقاء المطار مرتبطاً فنياً بسلطة الطيران المدني او اي جهة تأول اليها اختصاصات سلطة الطيران المدني.4-يكون ارتباط المطار بالحكومة المحلية للنجف وإلزام السيد المحافظ بمتابعة تنفيذ القرارات.