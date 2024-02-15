خلاف داخل شركة سفر ينتهي بإصابات "بليغة" لبروفيسور وعائلته في بغداد (فيديو)

ويقول طعمة في حديث للسومرية، "خلال الأيام الماضية قررنا تغير الأجواء والسفر، فحصل خلاف على كراسي الجلوس في شركة سفر بمنطقة المنصور بالعاصمة بغداد، والخلاف كان بسيط".وبحسب طعمه، فان صاحب الشركة، قال انه يمكن النزول من الحافلة وإعادة الأموال لهم، لكن بعد النزول من السيارة، تراجع عن كلامه وهدد بالقول بانه من إحدى العشائر وافعلوا ما تستطيعون.ويضيف، انه "عند دخول أحد بناتي الى مكتب الشركة، قام بالتهجم عليها أحد الاشخاص وحاول خنقها بـ"الكيبل" وعند ذهاب اختها (دانيا) للمساعدة، قام أحد الأشخاص برفع "بلوكة" وضربها في منطقة الرأس وفي المرة الثانية، وضعت يدي من أجل انقاذها وانكسرت يدي".ويتابع، "عند خروجها (دانيا) من المكتب، قامت مجموعة من الأشخاص بضربها بعنف على وجهها واثار الضرب موجودة وموثقة، وكذلك تعرضت زوجتي للاعتداء والضرب، إضافة الى الالفاظ "السيئة"، مشيرا الى ان "مجموعة هؤلاء الأشخاص يبلغ عددهم أكثر من 10 افراد".ويوضح، "قمنا بالذهاب الى المحكمة وتقديم دعوى قضائية والقضاء العراقي العادل قام بإصدار أوامر قبض بحقهم، كما نناشد عبر قناة السومرية، وزير الداخلية للتدخل واتخاذ الإجراءات القضائية".