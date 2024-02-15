عجلة اجرة دخلت بشاحنة.. حادث سير ينهي حياة 4 اشخاص بواسط

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت 4 جثث بعد ان اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج جثث الضحايا بعد وقوع حادث اصطدام مروري بين عجلة اجرة مع شاحنة حمل في ناحية جصان قرية مزيبله/الطريق الحولي بمحافظة واسط".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني عملت على إخراج الجثث وتأمين نقل الضحايا الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".