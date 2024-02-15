Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ديالى.. كتلة تقدم تعلن تأييدها لمرشح تسوية لمنصب المحافظ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الموسوي يحدد مشكلة حكومة ديالى: المحافظ السابق سيربك الوضع ونرفض التجديد

محليات

2024-02-15 | 14:45
الموسوي يحدد مشكلة حكومة ديالى: المحافظ السابق سيربك الوضع ونرفض التجديد
2,328 مشاهدة

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب احمد الموسوي، اليوم الخميس، مشكلة الحكومة المحلية في محافظة ديالى، مشيراً الى أن المحافظ السابق سيربك الوضع ونرفض التجديد لعدة أسباب، فيما اعتبر أن ادارة الحكم في اقليم كردستان فاشلة ولا تستطيع سد رواتب موظفيها.

وقال الموسوي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "اغلب الأحزاب السياسية في محافظة ديالى تتفق مع كتلة صادقون برؤية الإدارة الجديدة في المحافظة وما حصل ان هناك استحقاقا للمكونات افرزته الانتخابات المحلية وتم الاتفاق على ان يكون المحافظ من المكون الشيعي وبالخصوص لكتلة بدر"، مبينا ان "المشكلة تكمن في شخص المحافظ السابق لديالى مثنى التميمي والرفض للتجديد جاء لوجود أسباب ودوافع حقيقية من قبل الاطار ترى بانه سيربك الوضع والمشهد الأمني في المحافظة لأنه ادارها بطريقة فردية وأحدث مشاكل مع كل القوى السياسية مع استعداء بعض الشخصيات واستهدافهم".

وأضاف، ان "المناصب ليست كل شيء لدى الإطار لأنه أحدث انتقالة نوعية في إدارة الدولة ومؤسساتها ولن يتوقف بسبب جزئية معينة في منصب بالحكومة المحلية"، موضحا، ان "الإطار هو تنسيق لعدة أحزاب وفيه الكثير من الرؤى التي قد تختلف في بعض القرارات، ويتمتع بتفاهم كبير وتوحيد بالرؤية في القضايا الاستراتيجية لكنه يختلف بالتكتيك وقد يختلف بوجهات النظر ببعض المواضيع مثل التباين الذي حدث في جلسة التصويت على رئيس البرلمان الجديد".

وتابع، ان "موضوع المحافظين كان متفقا عليه من قبل الإطار وتم التوزيع بحسب الاتفاق لكن المشكلة التي حدثت هي تصرفات شخصية من قبل بعض الأعضاء الذين ينتمون الى كتل معينة داخل المحافظات (واسط والبصرة وكربلاء)"، مردفا، ان "المحافظين الذين تم التجديد لهم لديهم أصوات تؤهلهم للبقاء وكانوا بحاجة الى مقاعد قليلة واستطاعوا ان يقنعوا بعض الأعضاء بالتصويت لصالحهم وهذا الامر لن يولد استقرارا لهذه الحكومات المحلية وقد يحصل ارباكا بعملهم في حال تغيرت القناعات والإطار يخشى ذلك".

ولفت الى ان "ائتلاف إدارة الدولة لا يزال موجودا ويمارس عمله ويدعم الحكومة لكنه متوقف عن عقد الاجتماعات وبعد الخروقات التي حدثت في بعض المحافظات أكد قادة الإطار على معاقبة المتجاوزين على الاتفاقات وضعف التنسيقي يعني ضعف الدولة".

وأشار الموسوي الى ان "الفيديوهات التي انتشرت على مرشح رئاسة البرلمان شعلان كريم كان لها اثارها على بعض القوى السياسية وبسببها تم توقيف قضية التصويت واستدعى الامر الذهاب الى المحكمة الاتحادية لحله"، مستدركا، ان "حسم ملف رئاسة البرلمان متوقف على امرين الأول المضي بجولة التصويت الاولى المتوقفة او عدم دستوريتها اما الاخر فهو التفاهمات لدى المكون السني لان تقدم يرون المنصب استحقاقهم والإطار ليس لديه مشكلة بهذا الجانب وانما في (شخص المرشح) وبقائهم على مرشح واحد سيسبب مشكلة".

وأكمل، ان "تقدم وقع بتناقض كبير بين رفضهم للنظام الدكتاتوري السابق وترشيح شخصية تمجده وهذا سيسبب مشكلة وارباكا بالمشهد السياسي ومن المفترض تغيير الشخصية التي تم ترشيحها لهذا المنصب المهم"، مبينا انه "تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بموضوع الرشاوي الذي تمت اثارته ضمن الجلسة الأولى للتصويت على رئيس البرلمان لكن هذه اللجنة ما زالت بمرحلة جمع المعلومات وستخرج بتوصيات في هذا الامر".

واختتم الموسوي حديثه، بأن "ادارة الحكم في اقليم كردستان فاشلة ولا تستطيع سد رواتب موظفيها"، مؤكداً ان "المحكمة الاتحادية والحكومة المركزية متعاطفة معهم بقضية القروض لأنها ليست من اجلهم وانما من اجل المواطنين هناك".
 
>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
Play
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
Play
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
Play
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
Play
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
Play
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
Play
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
Play
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
Play
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
Play
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
Play
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
جات بالليل
Play
جات بالليل
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
Play
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
Play
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
Play
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
Play
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
Play
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
Play
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
Play
العراق في دقيقة 14-02-2024 | 2024
14:00 | 2024-02-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
Play
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
Play
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
Play
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
Play
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
جات بالليل
Play
جات بالليل
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
Play
ارقام واغاني 13-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-13
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.