مصرع شخص بسقوط سيارة بنهر في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع شخص بسقوط سيارة في نهر بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيارة انقلبت من اعلى جسر خالد الذي يربط البصرة بقضاء شط العرب ووقوعها في المياه قرب جزيرة السندباد".

وأضاف المصدر أن "شخصاً توفي في الحادث على الأقل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.