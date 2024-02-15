ديالى.. كتلة تقدم تعلن تأييدها لمرشح تسوية لمنصب المحافظ

أعلنت كتلة تحالف تقدم في محافظة ديالى، عن تأييدها لترشيح محمد جاسم العميري كمرشح تسوية لمنصب المحافظ.

وقالت الكتلة في بيان، "حرصاً منَّا على استقرار محافظة ديالى واستمرار الجهود والخطوات الإيجابية التي قدَّمها محافظ ديالى السابق مثنى التميمي على المستوى الأمني والخدمي فيها، نعلن تأييدنا لما ذهب إليه الأخ هادي العامري بترشيح السيد محمد جاسم العميري كمرشح تسوية لمنصب المحافظ".

وأضاف البيان "سنقدِّم له الدعم والإسناد اللازم لإنجاحه في مهام عمله من أجل تقديم الأفضل لأهالي ديالى الكرام".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.