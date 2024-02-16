الاعصار المطري يسقط مدرسة و15 منزلا بديالى

السومرية نيوز-محليات



تسببت موجة الامطار والعواصف الرعدية الشديدة، بخسائر مادية كبيرة وانهيار منازل فجر اليوم الجمعة في مناطق شمال شرق العراق.

وتسببت السيول والعواصف الرعدية بانهيار مدرسة الروان الابتدائية بقضاء الخالص بديالى فضلاً عن انهيار 15 منزلا آخر بسبب الاعصار الشديد الذي ضرب المحافظة .

