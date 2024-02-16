رابع أيام الحالة الجوية.. خارطة الأمطار والسيول التي تنتظر طقس العراق الجمعة

وأشار راصدون جويون الى ان التحذيرات من غزارة الهطول اليوم لاتزال تشمل مناطق من مدن شمال البلاد اضافة لديالى وشمال واسط .

ومن الممتوقع تشكل سيول شرق ديالى وشرق واسط جهة الحدود، مع ضعف واضح في كميات الهطول في البصرة والناصرية وبادية الجنوب اليوم .

وتشير خرائط الطقس الى ان الاجواء تصحو مساء اليوم، مع استمرار فرص التكونات الرعدية الممطرة في مدن اقليم كردستان وكركوك وشمال ووسط نينوى و ديالى وبعض مناطق صلاح الدين.

وتسببت الامطار الرعدية والأجواء مساء امس بتشكل إعصار في مناطق شرق ديالى ما تسبب بسقوط 15 منزلا ومدرسة، فيما تسببت السيول بشمال وشرق العراق بجرف ونفوق العديد من الحيوانات والاغنام والماعز.