بعد زوجته "اسماء".. ابنة البغدادي تكشف تفاصيل "مهمة" عن حياتها

📺 أجبرها والدها على الزواجِ من مرافقه الشخصي في سنّ الثانية عشرة وعاشت بين السبايا متنقلة بين أوكار الخليفة المزعوم.. ابنة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش تروي لـ #الحدث تفاصيل حقبة مظلمة في تاريخِ العالم
🕐 الجمعة 16 فبراير 18:30 غرينتش
🕐 9:30 مساء بتوقيت بغداد والرياض pic.twitter.com/QtxiI9Jm5l
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 15, 2024
📺 أجبرها والدها على الزواجِ من مرافقه الشخصي في سنّ الثانية عشرة وعاشت بين السبايا متنقلة بين أوكار الخليفة المزعوم.. ابنة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش تروي لـ #الحدث تفاصيل حقبة مظلمة في تاريخِ العالم
🕐 الجمعة 16 فبراير 18:30 غرينتش
🕐 9:30 مساء بتوقيت بغداد والرياض pic.twitter.com/QtxiI9Jm5l