الباوي: اليوم ابتدأت المعركة الانتخابية وليس العكس

وقال معاون الامين العام لكتائب الامام علي، محمد الباوي في تدوينة وردت لـ السومرية نيوز: "أبارك لجميع المحافظين الذين صدرت المراسيم الرئاسية الخاصة بهم وأدعوهم بأن يجعلوا من هذه الفرصة مغنماً لكسب قلوب شعبهم من خلال الخدمة الاستثنائية".وأشار الى انه "ليكن شعارهم (اليوم ابتدأت المعركة الانتخابية وليس العكس) سائلاً العلي القدير ان يوفقهم لكل ما فيه صلاح الوطن والشعب".