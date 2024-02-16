لحظات من الرعب.. مشهد من داخل "سيراتو" وجدت نفسها أمام "تريلة مسرعة" (فيديو)

وعلى طريق البصرة-فاو، وهو عبارة عن طريق من "سايد" واحد ذهابا وإيابا، خرجت عجلة تريلة من جانبها وتوجهت نحو عجلة سيراتو كانت تسير بطريقها بشكل مستقيم، فيما لم يجد صاحب العجلة السيراتو مكانا للذهاب اليه وتفادي "التريلة" بسبب ضيق الطريق المكون من سايد واحد.