Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ديالى.. كتلة تقدم تعلن تأييدها لمرشح تسوية لمنصب المحافظ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القضاء دون اقوالها وتركيا كشفت هويتها.. من هي زوجة البغدادي "اسماء الكبيسي"؟

محليات

2024-02-16 | 05:22
القضاء دون اقوالها وتركيا كشفت هويتها.. من هي زوجة البغدادي &quot;اسماء الكبيسي&quot;؟
4,182 مشاهدة


السومرية نيوز - محليات

بعد اعلان مجلس القضاء الاعلى، تدوين اقوال عائلة الارهابي ابو بكر البغدادي، وظهور زوجته في مقابلة متلفزة، ظهرت تساؤلات عن من هي زوجة زعيم تنظيم داعش "اسماء محمد الكبيسي"؟.

*تدوين اقوال
في بيان ورد للسومرية نيوز، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، الخميس، تدوين أقوال عائلة الإرهابي أبو بكر البغدادي.

المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ذكر، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق، تمكنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي".

وأضاف البيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى أُلقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي". لافتا إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم، فيما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".

ويأتي إعلان السلطات العراقية تزامناً مع إعلان قناة "العربية" السعودية عن بثّها مقابلة مع "زوجة البغدادي" التي تدعى "أسماء محمد"، كشفت من خلالها تفاصيل "مهمة"
 



من هي أسماء فوزي محمد الكبيسي؟

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عام 2019، أن بلاده ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي، فيما وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولي أمن أتراك صورة قالت إنها تعود لأسماء فوزي محمد الكبيسي، التي يعتقد أنها الزوجة الأولى لزعيم تنظيم "داعش".

وجاء إعلان أردوغان أثناء إلقاء خطاب في العاصمة أنقرة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ولم يقُل متى أو كيف تم القبض على المرأة أو يحدد هويتها. كما قالت الوكالة إن المرأة عرّفت نفسها باسم "رانيا محمود" للسلطات التركية.

لكن، قال مسؤول تركي حينها، إن أرملة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها عام 2018. وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أن المعتقلة هي الزوجة الأولى للبغدادي الذي قُتل في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا.

واعتُقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو/ حزيران 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، بينهم ابنته التي قيل إن اسمها ليلى جبير. وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات الحمض النووي (دي أن أي) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية.

وأضاف، "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة، وتبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش".

وواجهت تركيا اتهامات بالتواطؤ في التستر على مكان البغدادي، الذي كان يحتمي في محافظة إدلب بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.
 


*الإرهابي الأخطر!
أما البغدادي، فهو ابراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، وُلِد في 28 يونيو 1971.

وكان أمير تنظيم ما كان يُعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفاً لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدةً مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله. وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.

إلى أن أعلن التنظيم الإرهابي في 29 يونيو 2014، قيام ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، وتم تنصيب أبي بكر البغدادي خليفةً، وسيطر على مدن كثيرة في العراق وسوريا وهي الموصل والرقة وتكريت ونينوى والرمادي وكوباني ودير الزور ومناطق من ريف حمص وحماة والحسكة وتل أبيض.

وبعدها قامت جماعات إرهابية أخرى في بلدان أخرى بالانضمام لـ"داعش" الارهابي، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت في 26 أكتوبر 2019، مقتل البغدادي بعد غارة شنتها في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي اجتاح عددًا من المدن العراقية، وفي العاشر من شهر حزيران/ يونيو 2014 وصل إلى تخوم العاصمة والمدن الدينية المقدسة، بيد أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجع السيستاني التي صدرت بعد ثلاثة أيام من ذلك الاجتياح غيّرت موازين القوى، لتتوالى انتصارات العراقيين إلى أن تمّ إعلان الانتصار النهائي على ذلك التنظيم الإرهابي بعد حوالي ثلاثة أعوام ونصف العام.
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
Play
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
Play
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
Morning Live
Play
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
Play
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
Play
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
Play
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
Play
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
Play
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
Play
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
Play
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
Play
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
Play
ما موقف الاطار من انسحاب القوات الامريكية؟ - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
Play
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
Play
العراق في دقيقة 15-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-15
Morning Live
Play
Morning Live
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
Play
تحديات نظام التعليم في العراق - الحلقة ٢١٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
Play
ساحة العامل في واسط - الحلقة ٢١١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-15
بعد التحري
Play
بعد التحري
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
Play
حكومة العيداني اعمار في الواجهة وفساد في النزاهة - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-14
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
Play
ابسط حقوق المواطن حسب الدستور العراقي - حلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2024-02-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
Play
14-2-2024 عيد فالنتاين
07:00 | 2024-02-14
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
Play
المهندس كرار عبد الحسن 14-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-14
بالمختزل
Play
بالمختزل
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
Play
النائب سجاد سالم، عضو مجلس النواب العراقي - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-13
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.