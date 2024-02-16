بالصور.. اشتداد هطول الأمطار في العاصمة بغداد

ومنذ يوم الأربعاء، تشهد أجواء العراق، أمطاراً كثيفة وصلت إلى تكوين سيول واعصار في محافظة ديالى.أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، عن تأثر العراق بمنخفضين جويين يؤديان إلى امطار وعواصف رعدية بدءاً من الأربعاء وحتى يوم غد السبت.أدناه الصور: