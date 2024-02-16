الكهرباء توجه بالاستنفار التام في عموم العراق

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزير "شدد على مراعاة استثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار، والمستشفيات والمراكز الصحية، واوعز لجميع المديرين العامين ومديري الفروع والقطاعات ومراكز الصيانة، التواجد في دوائرهم ومراقبة الشبكات والمغذيات، والاهتمام بشكاوى المواطنين، وضرورة الاهتمام الاقصى من قبل مراكز السيطرة بإعادة جميع الخطوط المنفصلة تلافياً لتجمع مياه الامطار في الشوارع".وأهابت الوزارة، "بجميع المواطنين مراعاة الابتعاد عن محددات الشبكة من اعمدة واسلاك الكهرباء وعدم ملامستها اثناء هطول الامطار، والتبليغ عن اي حالة لأقرب مركز صيانة حفاظاً على اروحهم".