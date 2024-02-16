واسط تعلن حالة الاستنفار لخلية ازمة الامطار وتوجه رسالة للمواطنين

وقال محافظ واسط محمد المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أعلن حالة الاستنفار التام لخلية أزمة الأمطار والسيول".وأضاف: "ادعو المواطنين إلى تقليل التنقل على الطرق الخارجية هذه الليلة"يذكر ان محافظات العراق شهدت خلال اليومين الماضيين موجة امطار وسيول شديدة".