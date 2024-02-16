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بالفيديو.. انقطاع تام للكهرباء في مطار بغداد الدولي

محليات

2024-02-16 | 12:00
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بالفيديو.. انقطاع تام للكهرباء في مطار بغداد الدولي

1,122 مشاهدة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام في مطار بغداد الدولي.

واظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها السومرية نيوز، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل داخل مطار بغداد الدولي.

هذا ولم تصدر وزارة النقل التي تسلمت إدارة مطار بغداد من سلطة الطيران المدني أي توضيح بشان الانقطاع ومدى تأثيره على الرحلات القادمة والمغادرة لمطار بغداد الدولي حتى اللحظة.
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