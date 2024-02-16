بالفيديو.. انقطاع تام للكهرباء في مطار بغداد الدولي

واظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تابعتها السومرية نيوز، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل داخل مطار بغداد الدولي.هذا ولم تصدر وزارة النقل التي تسلمت إدارة مطار بغداد من سلطة الطيران المدني أي توضيح بشان الانقطاع ومدى تأثيره على الرحلات القادمة والمغادرة لمطار بغداد الدولي حتى اللحظة.