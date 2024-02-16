بالصور.. مدينة الدجيل تغرق بمياه الامطار

غرقت شوارع مدينة الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين، بعد الامطار التي شهدتها المحافظة اليوم الجمعة.

وشهدت مدينة الجديل غرق جميع شوارعها بعد موجة الامطار وسط تردي الخدمات البلدية في المدينة.



وشهدت محافظات العراق موجة من الامطار أدت الى حدوث سيول وفيضانات كثيرة.