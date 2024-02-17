الشمس تحتضن بغداد بعد غياب 3 أيام.. هدوء طويل للطقس وخزين العراق "يعوض العطش"

وتوقفت الامطار الساقطة من السماء فيما لايزال المزارعون ووزارة الموارد المائية والجهات المختصة، تترقب جريان السيول والفيضانات لاستقبالها وإعادة توجيها، تطلعا لرفع الخزين المائي للبلاد بعد ان وصل لاسوء مراحله الحرجة العام الماضي، فيما يقدر حجم الخزين المائي حاليا عند 13 مليار متر مكعب، فيما لم تتكشف ارقام حتى الان عن حجم وكميات المياه القادمة من الامطار والسيول التي تم او سيتم خزنها.بالمقابل، تشير خرائط طقس العراق، إلى ان معظم المحافظات ستشهد طقسا صحوا نسبيا للايام العشرة المقبلة في معظم مناطق البلاد، فيما ترتفع درجات الحرارة مسجلة اعلى درجة في الاثنين الموافق 26 شباط الجاري.وتشهد مناطق أربيل ودهوك وشمال صلاح الدين اليوم امطارا خفيفة، فيما لن تشهد العاصمة بغداد امطارا لحين يوم الخميس الموافق 29 شباط الجاري.