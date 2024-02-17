سدة سامراء تبدأ تصريف الموجة الفيضانية.. 650 مليون م3 تنطلق "بسرعة" نحو بغداد والجنوب (فيديو)

وواكبت عدسة السومرية نيوز، لحظات البدء بتصريف الموجة الفيضانية عبر سدة سامراء، فيما اجتمع مدير عام سدود العراق، بخلية طواريء بالكادر المتقدم للوزارة في مدينة سامراء لتنظيم آلية تصريف الموجة الفيضانية.وحذرت مديرية موارد صلاح الدين، من موجة فيضانية قد تضرب جانبي نهر دجلة، بعد تصريف الموجة الفيضانية من سدة سامراء فيما اكدت على ضرورة اخذ الحيطة والحذر.وسيتم تصريف الموجة الفيضانية بواقع 2500 متر مكعب بالثانية، ولمدة 72 ساعة، وبحسب تحليل رقمي أجرته السومرية نيوز، فهذا يعني انه نحو 650 مليون متر مكعب ستتجه نحو بغداد والجنوب خلال 72 ساعة.