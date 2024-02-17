خروج جسر الفتحة الرابط بين كركوك وصلاح الدين عن الخدمة (صور)

السومرية نيوز – محليات



خرج جسر الفتحة الذي يربط محافظة صلاح الدين بمحافظة كركوك، اليوم السبت، عن الخدمة بعد ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة، جراء موجة الأمطار الأخيرة.

وقال مراسل السومرية، إن ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة أدت الى خروج جسر الفتحة عن الخدمة، مبينا ان المواطنين جددوا المطالبة بضرورة إنجاز العمل بالجسر الرئيسي المتضرر جراء الحرب قبل 10 أعوام.



وأضاف المراسل، أن المواطنين اتهموا وزارة الاعمار بالإخفاق في إنجاز هذا الجسر بعد انتهاء الفترة المفترضة لإنجازه والتي بلغت 900 يوم.

وبدأت كوادر وزارة الموارد المائية في سامراء، اليوم السبت، البدء بتصريف الموجة الفيضانية القادمة من مدن الشمال وشمال صلاح الدين، عبر سدة سامراء باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية، بعدما شهدت معظم المحافظات العراقية موجة امطار شديدة استمرت لثلاثة أيام.