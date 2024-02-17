الكشف عن تفاصيل حريق مجلس الوزراء في أربيل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "بعد منتصف الليلة الماضية وعند الساعة (50-12) دقيقة، تلقت غرفة التحكم في مديريتنا بلاغا بوقوع حادث حريق داخل مبنى مجلس الوزراء في محافظة أربيل".وأضافت المديرية، أن "فرقنا وصلت على الفور إلى مكان الحادث، وبعد السيطرة على الحريق، تبين أن السبب هو انفجار سخان للماء في قسم المطعم مما تسبب ايضا بانفجار إحدى اسطوانات الغاز، ولحسن الحظ لم تقع إصابات. ولم يكن هناك سوى أضرار مادية طفيفة، وبفضل موظفينا تم التمكن من السيطرة على الحريق في وقت قصير".