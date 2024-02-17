صلاح الدين.. وفاة طفل إثر سقوط منزل بسبب سيول مياه الأمطار (صورة)

مراسل السومرية ذكر، أن طفلاً يبلغ من العمر 6 أعوام توفي، إثر سقوط سقف المنزل الخاص بهم بسبب مياه الأمطار الساقطة في منطقة جلام سامراء بمحافظة صلاح الدين، بالإضافة الى إصابة شقيقه.

وكان قائممقام مدينة سامراء، بكر محمد شريف، قد حذر في وقت سابق يوم، ساكني ضفاف دجلة في المدينة الى أخذ الحيطة والحذر بعد تدفق سيول من أعالي المدينة "نتيجة لتساقط الأمطار في شمال العراق التي تسببت بورود سيول عبر نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل والتي تصب في عمود نهر دجلة في مقدم سدة سامراء.وشهدت البلاد حالة مطرية منذ اليومين الماضيين نتيجة اندماج المنخفضين، الأول قادم من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ما ادى إلى تساقط أمطار في عموم البلاد خفيفة في بعض المناطق ومتوسطة وشديدة في مناطق أخرى، وفقاً للانواء الجوية.