خسائر بالملايين.. ما خلفه حريق سوق الجمهورية في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



تعرضت عدد من المحال التجارية في سوق الجمهورية وسط محافظة البصرة، اليوم السبت، لحريق كبير، اقتصر على خسائر مادية كبيرة للتجار.

أدناه صور السوق بعد تعرضه للحريق:

