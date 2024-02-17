خسائر مالية كبيرة.. اصحاب المحال "المحترقة" في البصرة يتحدثون للسومرية (فيديو)

ويقول أحد اصحاب المحال التجارية للسومرية، انه في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت تلقيت اتصال هاتفي، وأخبروني بان المحال التجارية في سوق الجمهورية احترقت ومن بينها الخاص بي"، مشيرا الى انه قد باع سيارته الخاصة قبل الحريق من أجل شراء بضاعة لمحله بالتزامن مع قرب شهر رمضان.كما ناشد اخرون، الجهات المعينة، عبر شاشة السومرية، لتعوضيهم، بعد تعرضهم لخسائر مالية كبيرة إثر الحريق الذي طال قرابة 20 محلاً صباح اليوم السبت كما موضح في الفيديو أعلاه.وتعرضت عدد من المحال التجارية في سوق الجمهورية وسط محافظة البصرة، اليوم السبت، لحريق كبير، اقتصر على خسائر مادية كبيرة للتجار.