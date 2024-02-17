القبض على ارهابي في واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي وبأشراف قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، بضرورة القبض على الاشخاص المطلوبين والخارجين عن القانون، تمكنت مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض متهم مطلوب قضائياً وفق احكام المادة (٤ارهاب) من قانون العقوبات العراقي".وأضافت، انه "جاء ذلك خلال الممارسات الأمنية التي تجريها تشكيلات شرطة واسط لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القاء القبض"، مشيرة الى انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى المركز المختص".