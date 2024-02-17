مباحثات حكومية مع "سيمنز" بشأن استثمار الغاز المصاحب

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان رودلـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية للطاقة كريستيان بروخ، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، وجرى، خلال اللقاء، استعراض المشاريع التي تضطلع بها سيمنز في العراق، وسبل تسريع الأعمال، فضلاً عن مراجعة العقود والتقدم الحاصل في تنفيذ فقراتها، وكذلك تدارس مذكرة التفاهم المشتركة بين الشركة ووزارة النفط بشأن استثمار الغاز المصاحب وتطوير قدرات العراق في هذا المجال الحيوي.وأضاف البيان ان "اللقاء شهد التباحث في الفرص المتاحة لتطوير قطاع التوزيع ونقل الطاقة ضمن الشبكة الكهربائية العراقية".وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى "عدم إمكانية إحداث التطوير المنشود في الشبكة الكهربائية، إلّا بتطوير جميع قطاعاتها، ويجب ألّا تقتصر المساعي والخطط على تطوير الإنتاج لوحده".