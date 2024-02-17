انفجار "غازي" في كربلاء يوقع إصابات بينها "خطرة"

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع إصابات جراء انفجار أسطوانات غاز داخل مطعم في كربلاء.



وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "أسطوانات غاز انفجرت داخل أحد المطاعم في حي النقيب بمحافظة كربلاء".



وبين، أن "الانفجار أوقع خمسة مصابين بينهم بحالات خطرة".



