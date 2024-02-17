في بغداد.. أنباء عن إصابة مسؤول إيراني بحادث سير

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة مسؤول إيراني بحادث سير غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انباءً بإصابة وكيل وزير النفط والطاقة الإيراني بحادث سير نتيجة ارتطام عجلته على سريع الغزالية اليوم".

وأضاف المصدر أن "المسؤول الإيراني يرقد بمستشفى في بغداد"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.