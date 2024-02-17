اعتقال شخص اعتدى على شرطي مرور في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال شخص اعتدى على شرطي مرور وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "حصلت مشاجرة مع مفارز المرور ضمن شارع حيفا إذ قام شخص بالاعتداء بالضرب على شرطي مرور".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض عليه من قبل مفرزة أمنية".

وشهدت بغداد، اول أمس الخميس، قيام سائق عجلة خصوصي في بغداد بسحب شرطي مرور للهروب من "تغريمه" بسبب عمله سائق تكسي.