خارطة بأبرز الشوارع المزدحمة في بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



سيطرت الازدحامات على أجزاء كبيرة من شوارع العاصمة، فيما تنشر السومرية نيوز خارطة ابرز الشوارع المزدحمة ببغداد صباح اليوم الاحد 18 شباط 2024.





شارع المطار من صعدة سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراء



سريع القادسية من مدخل الخضراء وجامع ام الطبول لغاية ساحة الاحتفالات



جسر الطابقين مزدحم



شارع قطر الندى لغاية جسر الجادرية

سريع أبو غريب لغاية شارع الربيع



سريع القناة عند مدخل الطالبية

طريق محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةشارع المطار من صعدة سريع الشعلة لغاية مدخل المنطقة الخضراءسريع القادسية من مدخل الخضراء وجامع ام الطبول لغاية ساحة الاحتفالاتجسر الطابقين مزدحمشارع قطر الندى لغاية جسر الجادريةسريع أبو غريب لغاية شارع الربيعسريع القناة عند مدخل الطالبية