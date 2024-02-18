العطلة انتهت.. أكثر من 12 مليون طالب يتوجهون للمدارس في العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إنَّ استئناف الدوام جاء بعد استعدادات تربوية وإدارية مسبقة بعد انقضاء العطلة الربيعية التي استمرت أسبوعين.وأضاف أنَّ أكثر من 12 مليون طالب وتلميذ في مختلف المراحل الدراسية باشروا دوامهم اليوم، مشيراً إلى تهيئة الوزارة والمديريات جميع الاستعدادات الخاصة لإكمال المنهاج الدراسي بحسب الخطة الدراسية للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبين أنَّ "الوزارة استكملت أعمال الصيانة والتأهيل التي انطلقت مع بدء العطلة الربيعية في المدارس التي كانت بحاجة إلى ذلك، وكذلك تزويدها بالمقاعد بحسب حاجتها"، مشيرا الى ان "الامتحانات الخاصة بالمراحل المنتهية وغير المنتهية للطلبة والتلاميذ المؤجلين لامتحانات نصف السنة ستنطلق خلال الأسبوع الثاني من بداية هذا الفصل الدراسي، وتستمر لمدة أسبوع وتجري خلال الدوام الرسمي للمدارس".