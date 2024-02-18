التربية تعلن ضوابط تنقلات طلبة المراحل المنتهية للعام الحالي (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة لوزارة التربية، اليوم الأحد، ضوابط تنقلات طلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤، وكما موضح في الوثيقة أدناه:

